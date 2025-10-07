Ушаков: Встреча лидеров СНГ традиционно пройдёт в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Содружества Независимых Государств направит приглашения лидерам стран-участниц на традиционную неформальную встречу, которая пройдёт в декабре в Санкт-Петербурге. О таком плане сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

«Я хочу упомянуть, что в ходе своего выступления на заседании СНГ наш президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную, неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург», — анонсировал Ушаков. По его словам, точная дата саммита пока не определена.

Помощник президента выразил надежду, что этим вопросом займутся после проведения первого российско-арабского саммита 15 октября.