7 октября, 16:50

Владельцев российского оператора сотовой связи признали экстремистами

По иску Генпрокуратуры суд признал руководство крупного тамбовского оператора сотовой связи «Ланта» экстремистским сообществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фигуранты дела были признаны членами запрещённого объединения.

Ранее против владельцев компании Александра Зайцева* и Александра Васильева* были выдвинуты обвинения в пособничестве Вооружённым силам Украины. Генпрокуратура также инициировала иск о конфискации активов бизнесменов, включая саму компанию и парк-отель «Берендей».

В текущем году обвиняемые приобрели автомобильную технику на общую сумму 24 миллиона рублей для нужд «Легиона «Свобода России»,* после чего через аукционы собрали еще 800 тысяч рублей. На эти средства, по данным следствия, были закуплены приборы ночного видения, носилки, дроны и аппаратура для радиоэлектронной борьбы.

Ранее Life.ru сообщал, что росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов главного редактора телеканала «Дождь»** Тихона Дзядко*, а также журналисток Валерию Ратникову* и Екатерину Котрикадзе*. Данные о включении в список появились в официальной базе ведомства.

*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Внесён в список иноагентов.

