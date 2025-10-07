МВД: Сброс до заводских не защищает данные на старом смартфоне

Сброс настроек смартфона до заводских не гарантирует полного удаления личной информации с устройства. Об этом предупредили в телеграм-канале Главного управления по противодействию киберпреступности МВД «Вестник Киберполиции России».

«Распространённое заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создаёт значительные риски для конфиденциальности», — констатировали в МВД.

Специалисты ведомства пояснили, что, оставляя старый гаджет без надлежащей очистки, пользователи оставляют в нём массив конфиденциальных сведений. Злоумышленники, используя специальный софт, могут извлечь фрагменты документов, журналы звонков, переписку, а также данные о местах съёмки фотографий и видео.

Помимо этого, эксперты отметили, что киберпреступники получают доступ к истории интернет-поиска, сохраненным паролям, кэшу мессенджеров и геолокации. Получив такие данные, мошенник может беспрепятственно войти в привязанные к устройству аккаунты на различных интернет-сервисах, даже не зная паролей.

Ранее МВД рекомендовало россиянам не размещать в соцсетях полную личную информацию. Раскрытие в открытом доступе полных ФИО, даты рождения и номера телефона создаёт серьёзные риски для безопасности. Этих данных злоумышленникам часто бывает достаточно для совершения противоправных действий в отношении владельца аккаунта.