Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 17:27

Инсульт настиг прямо на кухне: Умер лучший шеф-повар Юга России, ему было 37 лет

Олег Колисниченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kolisnichenko_oleg

Олег Колисниченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kolisnichenko_oleg

Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 кулинаров России, скончался в возрасте 37 лет от инсульта. Об этом сообщает Baza.

Трагический инцидент произошёл непосредственно на рабочем месте — во время работы на кухне ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. Несмотря на экстренную операцию по удалению тромба из сонной артерии и последующее шунтирование головного мозга, спасти жизнь повара не удалось — он провёл четверо суток в критическом состоянии и скончался от отёка мозга.

У Колисниченко ранее не наблюдалось проблем со здоровьем — он систематически занимался спортом, проходил медицинские обследования, и все показатели оставались в норме. Шеф-повар получил широкую известность после проекта La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону, а в прошлом году переехал в Нижний Новгород для руководства кухнями ресторанов Pinci и «Москва-Стамбул».

Шансонье Алексей Стёпин умер в возрасте 57 лет
Шансонье Алексей Стёпин умер в возрасте 57 лет

Ранее стало известно о смерти украинской художественной гимнастки Еливеты Хоровинкиной — девушке было всего 20 лет. Трагическую новость сообщили в университете, где училась спортсмена. Причины столь скоропостижной смерти огласке не предавались.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar