Инсульт настиг прямо на кухне: Умер лучший шеф-повар Юга России, ему было 37 лет
Олег Колисниченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kolisnichenko_oleg
Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 кулинаров России, скончался в возрасте 37 лет от инсульта. Об этом сообщает Baza.
Трагический инцидент произошёл непосредственно на рабочем месте — во время работы на кухне ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. Несмотря на экстренную операцию по удалению тромба из сонной артерии и последующее шунтирование головного мозга, спасти жизнь повара не удалось — он провёл четверо суток в критическом состоянии и скончался от отёка мозга.
У Колисниченко ранее не наблюдалось проблем со здоровьем — он систематически занимался спортом, проходил медицинские обследования, и все показатели оставались в норме. Шеф-повар получил широкую известность после проекта La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону, а в прошлом году переехал в Нижний Новгород для руководства кухнями ресторанов Pinci и «Москва-Стамбул».
