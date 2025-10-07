Работник получил 330 зарплат за месяц, уволился и «больше никогда не был онлайн»

В Чили сотруднику компании вместо обычной зарплаты выплатили сумму, эквивалентную 330 месячным окладам. Об этом случае сообщило издание Diario AS со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошёл в мае 2022 года. Работник компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile вместо стандартных 500 тысяч чилийских песо (около 43 тысяч рублей) получил на счёт 165 миллионов песо (14 миллионов рублей). Хотя мужчина первоначально обещал вернуть средства, он вскоре исчез на три дня, после чего уволился.

Предприятие подало уголовный иск о краже, однако суд отклонил его, квалифицировав ситуацию как гражданско-правовой спор об излишне уплаченных средствах, который будет рассматриваться в соответствующей инстанции.

Похожий случай произошёл и в Москве. Уборщица, работающая в офисе, по ошибке получила зарплату в десять раз больше. Вместо 55 тысяч ей пришло 550 тысяч рублей. Сразу после получения денег работница пропала.