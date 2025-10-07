Валдайский форум
7 октября, 18:57

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступом к Steam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Игровая платформа Steam столкнулась с масштабными перебоями в работе, затронувшими пользователей из России, США и ряда других стран. Соответствующая информация была зафиксирована сервисом мониторинга Downdetector, отслеживающим доступность популярных онлайн-ресурсов.

Согласно данным портала, наибольшее количество жалоб поступило из США — более 38 тысяч сообщений, где 66% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверам. В России за последний было зафиксировано 10 949 обращений, причём 43% респондентов отметили общий сбой работы платформы.

Перебои также зарегистрированы в Великобритании, Германии и Канаде. Steam, принадлежащий компании Valve, является крупнейшей цифровой дистрибьюторской платформой компьютерных игр, предоставляющей услуги миллионам пользователей по всему миру.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в России было зафиксировано массовое ухудшение работы платформы Steam. Пик жалоб пришёлся на 1:24 по московскому времени, когда за час было зарегистрировано более 2,5 тысячи обращений о проблемах с доступом, а общее количество сообщений за сутки достигло почти трёх тысяч. Аналитики сервиса отмечают, что более 50% пользователей столкнулись с полной недоступностью сервиса, тогда как остальные жаловались на частичные сбои в работе личного кабинета, мобильного приложения и веб-сайта цифровой платформы.

