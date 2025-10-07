В Белгороде снова временно отключили освещение улиц

Власти Белгорода ввели временные ограничения на работу уличного освещения в отдельных районах города для стабилизации энергосистемы. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«Сегодня будут ограничения в работе системы уличного освещения на части улиц Белгорода… В настоящее время на территории города Белгорода запитаны все 1857 многоквартирных домов и микрорайоны ИЖС. Но энергетики продолжают ремонтные работы на сетях. Снижая общую нагрузку, мы помогаем им сделать свою работу оперативнее. Прошу отнестись с пониманием и быть внимательнее!» — написал он.

Градоначальник пояснил, что среднее суточное энергопотребление уличного освещения достигает 13 МВт, а благодаря ограничениям этот показатель планируется снизить до 5–6 МВт. Высвобождаемые мощности будут перенаправлены на обеспечение стабильного электроснабжения жилого фонда и коммунальных предприятий. Демидов отметил, что все многоквартирные дома и индивидуальные жилые строения в городе в настоящий момент подключены к электроснабжению, однако энергетики продолжают ремонтные работы на сетях.

Напомним, что аналогичные меры принимались администрацией Белгорода накануне. Причины те же — снижение общей нагрузки на сеть позволяет быстрее вернуть стабильное энергоснабжения города.