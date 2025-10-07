Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области

Экстренные службы полностью восстановили подачу электроэнергии во всей Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Напомним, сегодня в Запорожской области, в том числе и в Мелитополе, пропал свет. Тотальный блэкаут в регионе подтвердил Евгений Балицкий и Министерство энергетики региона. Сотрудники экстренных служб оперативно приступили к восстановлению энергоснабжения и справились за несколько часов.