7 октября, 15:39

Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Экстренные службы полностью восстановили подачу электроэнергии во всей Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу»,написал он.

ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС
Напомним, сегодня в Запорожской области, в том числе и в Мелитополе, пропал свет. Тотальный блэкаут в регионе подтвердил Евгений Балицкий и Министерство энергетики региона. Сотрудники экстренных служб оперативно приступили к восстановлению энергоснабжения и справились за несколько часов.

