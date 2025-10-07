В Екатеринбурге загорелся склад рядом с турбинным заводом

Пожарные МЧС России локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров, возникшее на территории промышленной зоны Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пожар на предприятии в Екатеринбурге. Видео © МЧС Свердловской области

Инцидент произошёл вечером 7 октября на улице Фронтовых бригад, где загорелась кровля складского помещения. Для ликвидации огня были задействованы двенадцать единиц спецтехники и тридцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Накануне крупный пожар случился на полигоне твёрдых бытовых отходов во Владивостоке. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили несколько очагов возгорания, к некоторым из них пришлось добираться с помощью тяжёлой техники.