МАГАТЭ получило информацию об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС

Российская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии о произошедшем в ночь на минувшую среду ударе украинского беспилотника по одной из охладительных башен Нововоронежской атомной электростанции. Соответствующее заявление с подробностями инцидента было распространено пресс-службой самой международной организации.

«МАГАТЭ проинформировано Россией об ударе дрона по охладительной башне Нововоронежской АЭС, который произошёл прошлой ночью. Негативное влияние на ядерную безопасность отсутствует, уровень радиации на площадке не менялся», — отмечается в документе.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя случившееся, заявил, что АЭС никогда не должны подвергаться атакам. При этом глава агентства отметил, что данный инцидент не повлёк за собой угрозы для населения и окружающей среды.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября в районе Нововоронежской АЭС был нейтрализован боевой беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате атаки беспилотника на градирню энергоблока №6 произошёл взрыв, оставивший на сооружении следы повреждений. Угрозы радиационной безопасности нет, фон в норме. Энергоблоки №4, 5 и 6 функционируют в штатном режиме, а энергоблок №7 находится на плановом ремонте.