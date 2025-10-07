Валдайский форум
7 октября, 18:29

Путин возложил цветы к гробу Петра I в Петербурге

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в свой день рождения работал с визитом в Санкт-Петербурге, где посетил исторические места и провёл совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. О программе визита сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск», — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря, вместе с сопровождающими лицами глава государства возложил цветы к надгробию Петра I, а также пообщался с настоятелем собора. Затем в рамках визита состоялось совещание с командующими группировками войск, которые доложили верховному главнокомандующему о текущей обстановке на линии фронта.

Ранее Life.ru сообщал, что с 8 по 10 октября запланирован рабочий визит Президента РФ Владимира Путина в Таджикистан. В столице страны Душанбе состоится ряд важных международных мероприятий, включая второе заседание саммита «Центральная Азия — Россия» и сессию Совета глав государств СНГ. Российский лидер примет участие в этих форумах, а также проведет переговоры с главами иностранных государств в рамках запланированных рабочих встреч.

