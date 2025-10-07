Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остаётся за Армией России

Президент России Владимир Путин констатировал сохранение стратегической инициативы за Вооружёнными силами РФ в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление прозвучало в ходе поездки главы государства в Северо-Западный федеральный округ.

«В настоящее время стратегическая инициатива полностью остаётся за Вооружёнными силами Российской Федерации», — сказал Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил героизм участников специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие проявили мужество и отвагу, успешно выдержав «главный экзамен на верность отчизне», а их действия направлены на защиту национальных интересов, свободы, государственного суверенитета и государственности страны. Президент также отметил значительный вклад военных в достижение успехов проводимой операции.