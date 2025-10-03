Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 13:37

Путин: Бойцы СВО отстаивают суверенитет России и её национальные интересы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград отметил героизм участников специальной военной операции, подчеркнув их верность национальным интересам и суверенитету страны.

«Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, (её — прим. Life.ru) суверенитет», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул значимость их труда и вклад в успех операции. Торжественное мероприятие прошло в новом концертном центре «Сириус» в преддверии Дня учителя.

Путин на «Валдае»: Россия настроена на диалог с США, отстаивает свои ценности и готова ко всему
Путин на «Валдае»: Россия настроена на диалог с США, отстаивает свои ценности и готова ко всему

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие активно наступают и сжимают позиции украинской армии по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. Он отчитался об успехах Вооружённых сил России во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин также поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с их профессиональным праздником, подчеркнув высокий уровень подготовки и стойкость, проявленные в ходе СВО.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar