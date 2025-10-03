Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград отметил героизм участников специальной военной операции, подчеркнув их верность национальным интересам и суверенитету страны.

«Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, (её — прим. Life.ru) суверенитет», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул значимость их труда и вклад в успех операции. Торжественное мероприятие прошло в новом концертном центре «Сириус» в преддверии Дня учителя.