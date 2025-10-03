Путин: Бойцы СВО отстаивают суверенитет России и её национальные интересы
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград отметил героизм участников специальной военной операции, подчеркнув их верность национальным интересам и суверенитету страны.
«Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, (её — прим. Life.ru) суверенитет», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул значимость их труда и вклад в успех операции. Торжественное мероприятие прошло в новом концертном центре «Сириус» в преддверии Дня учителя.
Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие активно наступают и сжимают позиции украинской армии по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. Он отчитался об успехах Вооружённых сил России во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин также поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с их профессиональным праздником, подчеркнув высокий уровень подготовки и стойкость, проявленные в ходе СВО.
