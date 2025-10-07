Валдайский форум
7 октября, 18:38

Путин назвал принятые в 2022 году решения правильными и своевременными

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал решения, принятые в феврале 2022 года, правильными и своевременными.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», заявил Путин во время своей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о различиях в диалоге между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств и дипломатических ведомств. Он указал на «большую инерционность» кризисной ситуации между странами. Песков добавил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая». Он упомянул контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом как пример.

