Путин назвал принятые в 2022 году решения правильными и своевременными

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — заявил Путин во время своей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о различиях в диалоге между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств и дипломатических ведомств. Он указал на «большую инерционность» кризисной ситуации между странами. Песков добавил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая». Он упомянул контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом как пример.