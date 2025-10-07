Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 10:37

«Более живой диалог»: Песков заявил о разнице в общении Путина с Трампом и обычных дипломатов

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разнице диалога между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств и дипломатических ведомств. Соответствующее заявление было сделано им в ходе брифинга для журналистов.

«По линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии. Пока серьёзных каких-то шагов, к сожалению, сделано не было», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что на отношения продолжает влиять «большая инерционность» кризисного состояния между странами. При этом Песков добавил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая», имея в виду контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Звучит как хорошая идея»: Трамп впервые высказался о предложении Путина по ДСНВ
«Звучит как хорошая идея»: Трамп впервые высказался о предложении Путина по ДСНВ

Ранее сообщалось, что президент США выразил желание провести переговоры с Путиным. Отвечая на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретных наработок для возможного диалога на данный момент не существует. При этом он добавил, что в случае необходимости такая беседа может быть организована в кратчайшие сроки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar