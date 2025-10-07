«Более живой диалог»: Песков заявил о разнице в общении Путина с Трампом и обычных дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разнице диалога между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств и дипломатических ведомств. Соответствующее заявление было сделано им в ходе брифинга для журналистов.

«По линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии. Пока серьёзных каких-то шагов, к сожалению, сделано не было», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что на отношения продолжает влиять «большая инерционность» кризисного состояния между странами. При этом Песков добавил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая», имея в виду контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.