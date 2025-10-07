«Более живой диалог»: Песков заявил о разнице в общении Путина с Трампом и обычных дипломатов
Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разнице диалога между Москвой и Вашингтоном на уровне глав государств и дипломатических ведомств. Соответствующее заявление было сделано им в ходе брифинга для журналистов.
«По линии дипломатических ведомств до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии. Пока серьёзных каких-то шагов, к сожалению, сделано не было», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что на отношения продолжает влиять «большая инерционность» кризисного состояния между странами. При этом Песков добавил, что «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая», имея в виду контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что президент США выразил желание провести переговоры с Путиным. Отвечая на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретных наработок для возможного диалога на данный момент не существует. При этом он добавил, что в случае необходимости такая беседа может быть организована в кратчайшие сроки.
