Путин попросил военачальников передать солдатам благодарность за героизм

Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров в зоне специальной военной операции. На совещании с руководством Минобороны и Генштаба Путин попросил передать им слова благодарности.

Президент сообщил, что в этом году Вооруженные силы России освободили почти 5 тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов.

«Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — сказал Путин.