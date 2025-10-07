Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 18:47

Герасимов: ВС РФ завершают разгром ВСУ в южных кварталах Купянска

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил о значительных успехах российской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях. Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на Краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населённого пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками», — сообщил Герасимов.

Доклад главного военного стратега страны подтверждает успешное развитие наступательных операций российских войск на ключевых участках фронта в Харьковской области.

Путин провёл совещание с Генштабом и заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО
Путин провёл совещание с Генштабом и заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО

Ранее Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступательных операций на Западном направлении. Согласно докладу, группировка «Днепр» ведёт наступление в направлении Запорожья, где идут бои за населённые пункты Приморское и Степногорск. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, где с 1 сентября под контроль российских войск перешло более 200 кв. км территории.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Валерий Герасимов
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar