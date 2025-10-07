Герасимов: ВС РФ завершают разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил о значительных успехах российской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях. Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным.
«Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на Краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населённого пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками», — сообщил Герасимов.
Доклад главного военного стратега страны подтверждает успешное развитие наступательных операций российских войск на ключевых участках фронта в Харьковской области.
Ранее Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступательных операций на Западном направлении. Согласно докладу, группировка «Днепр» ведёт наступление в направлении Запорожья, где идут бои за населённые пункты Приморское и Степногорск. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, где с 1 сентября под контроль российских войск перешло более 200 кв. км территории.
