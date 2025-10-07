Валдайский форум
7 октября, 19:24

Путин: Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о значительных успехах ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны и Генштаба.

«Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на попытки упорного сопротивления», – отметил глава государства вечером 7 октября.

Путин: ВС РФ освободили 212 населённых пунктов в этом году
Ранее Life.ru писал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о наступлении российских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях. Герасимов доложил президенту, что группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, а освобождение Ямполя идёт успешно – большая часть населённого пункта уже под контролем ВС РФ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

