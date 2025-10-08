Валдайский форум
7 октября, 22:39

В Британии объяснили, почему Зеленский избегает перелётов и прячется в поездах

Меркурис: Зеленский перестал летать и ездит за границу на поезде из-за России

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание на любопытную деталь в поведении лидера киевского режима. Владимир Зеленский избегает перелётов и за границу предпочитает выезжать исключительно на поезде.

По словам эксперта, главарь киевского режима довольно часто покидает Киев, но каждый раз делает это по рельсам, а не по воздуху. Меркурис предположил, что экс-комик опасается летать из-за высокой активности российской авиации и неспособности ВСУ обеспечить безопасность полётов.

Ранее Life.ru писал, что Александр Меркурис назвал последние заявления Зеленского о «воздушных ударах» по Украине криком отчаяния. По мнению аналитика, он всё меньше контролирует ситуацию, а попытки показать уверенность на международной арене являются лишь неудачной попыткой скрыть страх и растерянность.

