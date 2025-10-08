Британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание на любопытную деталь в поведении лидера киевского режима. Владимир Зеленский избегает перелётов и за границу предпочитает выезжать исключительно на поезде.

По словам эксперта, главарь киевского режима довольно часто покидает Киев, но каждый раз делает это по рельсам, а не по воздуху. Меркурис предположил, что экс-комик опасается летать из-за высокой активности российской авиации и неспособности ВСУ обеспечить безопасность полётов.

Ранее Life.ru писал, что Александр Меркурис назвал последние заявления Зеленского о «воздушных ударах» по Украине криком отчаяния. По мнению аналитика, он всё меньше контролирует ситуацию, а попытки показать уверенность на международной арене являются лишь неудачной попыткой скрыть страх и растерянность.