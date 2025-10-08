Пенсионер на Камчатке продал знакомой наркотики, чтобы избавить её от алкоголизма

На Камчатке 60-летний пенсионер продал 45-летней знакомой наркотики, надеясь помочь ей избавиться от алкоголизма. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники наркоконтроля задержали женщину и нашли в её автомобиле шесть свертков с наркотиками. Она рассказала, что купила их за 24 тысячи рублей у знакомого своего брата, с которым встретилась у дома на улице Лукашевского.

После рассказа полиция арестовала пенсионера, который признался, что собрал и высушил дикую коноплю в июне. Он объяснил свои действия как попытку помочь женщине избавиться от алкогольной зависимости. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — марихуана общей массой 6,24 грамма.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК. Виновным грозит до 15 лет колонии.

Ранее Life.ru рассказывал, как адвоката Илью Никитина отправили в СИЗО за 82 кг наркотиков. По версии следствия, юрист собирался продавать запрещённые вещества.