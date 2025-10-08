«Ужасный Франкенштейн»: Зельда Уильямс раскритиковала фанатов за ИИ-видео с её умершим отцом

Дочь легендарного актёра и комика Робина Уильямса Зельда Уильямс раскритиковала фанатов, которые присылают ей видеоролики с участием её умершего отца, созданные с помощью искусственного интеллекта. В соцсетях Зельда призвала подписчиков немедленно прекратить такие эксперименты.

«Пожалуйста, перестаньте присылать мне ИИ-видео с папой. Не думайте, что я хочу это видеть или что я пойму. Я не понимаю и не пойму. Если вы пытаетесь меня троллить – я видела гораздо хуже и просто отфильтрую, но если у вас есть хоть капля порядочности, перестаньте это делать с ним и со мной. Это тупо, пустая трата времени и энергии, и это точно не то, чего он хотел», – написала она.

Зельда подчеркнула, что такие видео искажают память о её отце и превращают наследие творческих людей в «отвратительный переработанный продукт», которым злоупотребляют ради лайков и просмотров.

«Вы не создаёте искусство, вы берёте худшие куски всего, что есть в индустрии, и лепите из этого ужасного Франкенштейна, подсовывая людям, надеясь на их одобрение. Перестаньте называть это «будущим». ИИ лишь повторяет прошлое и заставляет нас вновь переживать чужую переработанную реальность», – заявила Зельда.

До этого актриса и режиссёр уже критиковала использование ИИ для создания контента с умершими знаменитостями без их согласия. В 2023 году она поддержала кампанию Гильдии актёров США против ИИ.

Ранее Life.ru писал, что дипфейки продолжают захватывать Интернет с огромной скоростью, вызывая тревогу у экспертов. Только за первые три месяца 2025 года в России зафиксировали 61 уникальный дипфейк и более 2,3 тысячи его копий.