В Крыму срубили уникальный почти 200-летний пятиствольный каштан

В Крыму срубили уникальный пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году в Симферополе. Это дерево объявили ботаническим памятником природы в 1972 году. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что причиной сноса стала болезнь, поразившая дерево.

Возможно, это единственный в мире каштан с пятью стволами, отметила Шевцова. В конце 2016 года жители, которые проживают во дворе с каштаном, сообщили о проблемах с деревом. Специалисты провели экспертизы. В 2022 году было установлено, что внутри ствола поселились грибы, которые начали разрушать дерево. Весной этого года каштан не выпустил листву и не справился с вегетацией. В итоге дерево снесли.

Спиленный каштан. Фото © Telegram / Крым 24

Министр добавила, что специалисты предпринимали попытки спасти каштан, но им не удалось.

