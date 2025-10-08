Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 21:29

Заставили перепройти контроль и сдать покупки: Россияне в Анталье ждут вылета больше четырёх часов

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейсов Turkish Airlines

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Сотни российских туристов ждут вылета в аэропорту Антальи уже более четырёх часов. Рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург задерживаются, а сотрудники воздушной гавани не предоставляют пассажирам никакой информации, сообщает РИА «Новости».

Туристы жалуются на отсутствие питания и воды для детей, а также на необходимость повторного прохождения паспортного контроля и сдачи покупок в дьюти-фри. В авиакомпании объяснили задержки операционными изменениями: на некоторых маршрутах планируются замещающие рейсы с новыми номерами.

Высокая температура и сыпь: Россияне с детьми не могут вылететь из Турции из-за вируса Коксаки
Ранее Life.ru писал, что россияне застряли во Внуково из-за отключения света и отмены рейсов в Анталью. Пассажирам пришлось ждать вылета в аэропорту без информации и электричества, а Turkish Airlines отказалась отправлять как минимум пять ночных рейсов.

Юния Ларсон
