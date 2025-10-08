Протестующие побили камнями кортеж президента Эквадора

Группа из примерно 500 человек окружила кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, который направлялся в провинцию Каньяр. Протестующие забросали автомобиль камнями. Министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано сообщила, что на машине президента затем обнаружили следы пуль.

Кортеж президента Эквадора забросали камнями. Видео © X / Presidencia_Ec

Она уточнила, что президент не пострадал, а пятерых участников нападения задержали. Министр охарактеризовала происходящее как преступление. Она отметила, что стрельба по машине президента и порча государственной собственности недопустимы.

На видео, опубликованном в X администрацией президента, видно, как люди бросают камни в сторону автомобиля. На стекле заметны трещины. Другие снимки показывают автомобиль с разбитыми окнами и треснувшим лобовым стеклом.

В сообщении администрации указали, что нападавшие «повиновались приказам радикалов». Они пытались «силой помешать реализации проекта» по строительству канализационной системы в провинции. Им предъявят обвинения в терроризме и покушении на убийство.

