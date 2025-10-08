В Германии разгорелся скандал после эфира ток-шоу на телеканале ARD. Во время обсуждения воинской повинности 19-летний студент из Ганновера заявил, что предпочёл бы, чтобы страной руководил Владимир Путин.

«Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», – сказал он.

Молодой человек также добавил, что конфликт с Россией не принес украинцам пользы. Его слова шокировали зрителей, и ведущему пришлось срочно переводить обсуждение на тему необходимости военной реформы.

Журналисты Frankfurter Rundschau охарактеризовали ситуацию как «скандал на политическом шоу ARD».

Ранее Life.ru писал, что немецкие эксперты объяснили феномен Владимира Путина. Публицист Патрик Бааб отметил, что западные лидеры не способны выдержать три часа диалога с журналистами и экспертами, как это сделал Путин на «Валдае». Российский президент же говорил уверенно и свободно, демонстрируя «власть фактов и аргументов».