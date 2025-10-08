Арестович* развёлся с женой после почти 10 лет брака

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* развёлся с женой Анастасией после почти 10 лет брака. Инициатором развода выступила его супруга, которая обратилась в Соломенский районный суд Киева с соответствующим иском, следует из данных украинского реестра судебных решений.

Суд установил, что брак формальный: супруги живут отдельно, имеют разные взгляды на семейную жизнь и ведение хозяйства, и примирение невозможно. Решение суда было опубликовано 11 сентября 2025 года. У пары есть общий сын Александр.

Это уже третий развод Арестовича*, сообщает РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Алексея Арестовича* повторно объявили в розыск в России. Бывший советник Зеленского с ноября 2023 года находится в международном розыске за призывы к террористической деятельности и распространение ложной информации о ВС РФ. Дело против него началось ещё в апреле 2022 года и позже объединилось с делом о террористической направленности.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.