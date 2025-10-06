«Лжец и нарцисс»: Профайлер разобрал эмоции Арестовича* во время «‎клятв» отдать России земли

Украинский политический деятель Алексей Арестович* — фигура довольно неоднозначная. Каких-то пару лет назад он восхвалял украинскую власть и утверждал, что ракет у России осталось «на два залпа», а сегодня он вовсю критикует Киев, Владимира Зеленского и всех, кто с ним связан. В новом интервью Ксении Собчак он вновь сделал ряд резонансных заявлений, привлекая внимание к своей персоне. Профайлер Илья Анищенко по просьбе Life.ru рассказал, по каким принципам работает и влияет на общество Арестович* и почему его словам никогда нельзя доверять.

«У Арестовича* простой диагноз — патологический лжец. Я внимательно изучал его ещё во времена, когда он был спикером (советником главы ОП Украины), и многое в его поведении тогда вызывало сомнения. В целом получается, что он — нарцисс с патологической склонностью ко лжи, человек с большими политическими амбициями и хорошими знаниями, но не способный реализовать их на деле», — сказал собеседник.

Поэтому Арестович* постоянно мечется из стороны в сторону, не достигая значимых результатов. Зато умеет хорошо лгать и манипулировать, говорить именно то, что хотят услышать люди. Он и дальше будет продолжать так делать: если в какой-то момент Украина проигрывает, он предлагает отдать четыре области, а при мнимых успехах ВСУ — поддерживает их. Это и есть проявление патологической лжи — постоянного обмана обо всём, отметил профайлер.

«Для него это нормальное состояние, он не испытывает ни страха, ни стресса. Всё обусловлено его желанием достичь цели любыми способами, поскольку добиться её трудом или работой он не в состоянии. Врать и манипулировать — вот стратегия Арестовича*», — подчеркнул Анищенко.

У Арестовича* есть спонсоры, он умеет красиво говорить и обладает хорошими знаниями по истории и причинам конфликта. У него двойственная природа: он постоянно «переобувается» и не придерживается твёрдой позиции. Его единственное кредо — «я крутой, лучше всех, и должен продвинуться». Ему безразличны люди и сама Украина, уверен профайлер. Главное — привлечь внимание и казаться лучше всех, считая себя чуть ли не «заместителем Бога». Это типичные проявления нарциссизма, считает Анищенко.

«Всё про Арестовича* можно свести к одному пункту — он постоянно, везде и очень много врёт. Я даже изучал его поведение: сколько раз он облизывал губы, моргал — это признаки нервозности и лжи. Его работа — врать. Ему платят за то, чтобы он красиво лгал, и он умеет это делать», — объяснил эксперт.

Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Ермаком привлекли его для того, чтобы он выступал и озвучивал официальные новости, и именно тогда он врал больше всего. Его задача — качественно и убедительно врать и манипулировать. Он нашёл свою нишу: профессионально врать за деньги — отличный мошенник с большими амбициями. К этому добавляются нарциссические черты: умение расположить к себе людей, красиво говорить и возвышать себя до неких высот, заключил профайлер.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.