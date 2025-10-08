Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене стажировки в ОВД

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет обязательную стажировку для новых сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Авторы инициативы указали, что кандидаты сейчас проходят испытательный срок от двух до шести месяцев. Эта процедура затягивает процесс комплектования ОВД и увеличивает время принятия на службу граждан до 6 месяцев.

По новой системе новички смогут сразу начинать службу под руководством опытного наставника. Первый контракт будет действовать от одного до пяти лет. Это упростит увольнение в случае несоответствия требованиям, которые установят в течение первого года службы. Законопроект направлен на ускорение комплектования МВД, включая регионы у границы с Украиной.

Авторы уверены, что этот подход поможет быстрее назначать граждан на должности в ОВД. Он предоставит возможность выполнять служебные обязанности, включая использование физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Ранее в Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» в России. По мнению авторов, действующая ныне система обозначения «ветеранов» излишне запутана и ограничивает признание заслуг многих тружеников.