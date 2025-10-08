Скорее полицейский, чем дипломат: В Европе раскритиковали стиль общения Каллас

В ЕС считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от неё большей дипломатичности. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», – заявил неназванный европейский дипломат.

Другой источник издания подчеркнул, что Каллас «скорее полицейский, чем дипломат», и добавил, что «её день начинается и заканчивается Россией». По информации FP, склонность Каллас говорить прямо привела к обострению отношений Европы с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у крупных держав, таких как Индия и Китай.

