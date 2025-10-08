Валдайский форум
Регион
8 октября, 02:09

Скорее полицейский, чем дипломат: В Европе раскритиковали стиль общения Каллас

FP: Дипломаты ЕС ждут от Каллас большей сдержанности после слов о РФ и США

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В ЕС считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от неё большей дипломатичности. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», – заявил неназванный европейский дипломат.

Другой источник издания подчеркнул, что Каллас «скорее полицейский, чем дипломат», и добавил, что «её день начинается и заканчивается Россией». По информации FP, склонность Каллас говорить прямо привела к обострению отношений Европы с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у крупных держав, таких как Индия и Китай.

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас сделала новое резкое заявление в адрес России. Она обвинила Москву в преднамеренных провокациях после нескольких инцидентов с нарушением воздушного пространства Европы.

