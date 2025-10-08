Валдайский форум
Регион
8 октября, 03:23

Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников произошёл пожар на площади в 100 квадратных метров. Однако возгорание оперативно потушили, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен», — сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

По данным властей, люди не пострадали. Губернатор добавил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ в Каменском и Сальском районах Ростовской области.

О ночной атаке БПЛА также сообщали в Воронежской области. Там российские ПВО сбили более 10 украинских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв.

Лия Мурадьян
