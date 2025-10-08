10 дней неизвестности: Спасатели прочесали сотни километров в поисках пропавшей в горах семьи

Спасатели и волонтёры десятый день продолжают поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в горах под Красноярском. За сутки поисковики обследовали 40 квадратных километров леса и 515 километров дорог, но следов людей по-прежнему нет, сообщили в краевом управлении МЧС.

В операции были задействованы аэромобильная группировка МЧС, полиция и добровольцы. По данным ведомства, с воздуха обследовано ещё 10 квадратных километров, применялся дрон, однако и он не помог обнаружить пропавших.

На 8 октября спасатели запланировали осмотр всех подходов к скальным массивам Буратинка и Мальвинка – именно там, по предварительным данным, могли находиться Усольцевы.

Семью в последний раз видели днём 28 сентября: они направлялись в горы налегке, без туристической группы. Уже вечером погода резко изменилась – поднялся сильный ветер и опустился густой туман.

Ранее Life.ru писал, что следователи выдвинули новую версию исчезновения Усольцевых. Телефоны семьи последний раз подавали сигнал рядом со скалами в Партизанском районе – там, где легко можно сорваться или попасть в расщелину. Из-за сильного ветра спасатели не смогли поднять дрон, но обещают обследовать опасный участок, как только позволит погода.