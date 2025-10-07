Следствие выдвинуло новую страшную версию пропажи Усольцевых, изучив сигнал с телефонов
Телефоны пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых отключились во время метели
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Мобильные телефоны семьи Усольцевых, которых ищут в Красноярском крае уже неделю, последний раз подавали сигнал вблизи скал в Партизанском районе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Поэтому сейчас спасатели не исключают версию, что Усольцевы могли провалиться в расщелину из-за плохой видимости в вечернее время.
«28 сентября в день исчезновения в 22:30 последний раз были в Сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер. Поиски продолжаются», — говорится в заявлении.
Усольцевых видели в 12:00 в день их исчезновения, 28 сентября. Семейная пара с дочкой планировала идти в горы налегке вне туристической группы. Уже к вечеру погода сильно испортилась: в 16:00 поднялся ветер, опустился туман. Как пояснили опытные путешественники, погода в горах всегда нестабильна и надеяться на хорошие условия не следует.
Напомним, семья Усольцевых вместе с маленькой дочкой пропала в районе Манской петли в Красноярском крае около недели назад. Они оставили машину и пошли прогуляться до скалы Буратинка, после этого связь с ними пропала. Сейчас рассматриваются три версии исчезновения семьи: встреча с дикими животными, потеря ориентации из-за тумана или же внезапное ухудшение состояния здоровья главы семейства. Есть и маловероятная версия, что семью могли убить. Сейчас поиски Усольцевых с воздуха свернули из-за непогоды в регионе.
