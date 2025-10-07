Поиски семьи Усольцевых с воздуха свернули из-за непогоды в Красноярском крае

Спасатели свернули поиск пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых с вертолётов и беспилотников. Причиной этому стало ухудшение погодных условий, из-за чего операцию продолжат лишь наземные группы, что существенно замедлит темп обследования обширных участков леса, сообщает МЧС Красноярского края.

«Сотрудниками МЧС России, МВД России, ФСИН было обследовано 30 квадратных километров лесного массива. Всего с начала поисков было проверено 278 квадратных километров лесного массива, 398 километров лесных троп и дорог. Пешими волонтёрскими группами за сутки пройдено 161 километр троп», — уточнили в МЧС.

Прошло уже десять дней с тех пор, как семья отправилась в поход в направлении горы Буратинка. В тайге наступают холодные ночи, да и днём столбик термометра нередко опускается ниже нуля. В этих условиях шансы найти людей живыми оцениваются как крайне невысокие.