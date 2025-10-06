СК: Усольцевы не покидали территорию Красноярского края общественным транспортом
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Пропавшая в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых не покидала территорию региона общественным транспортом. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.
Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю
«Согласно полученным данным, члены семьи не выезжали за пределы территории Красноярского края путём транспортного сообщения», — говорится в сообщении.
Там отметили, что поиски пропавших туристов ведутся в усиленном режиме. К операции привлечены спасатели, добровольцы отряда «ЛизаАлерт», полиция, охотники и местные жители, общая численность которых превышает 350 человек. Для прочёсывания местности используются современные технологии, включая беспилотники, самолёт «Аэропракт 32», мотопараплан, вертолёт, а также вездеходы и мототранспорт. Также в поисках задействована кинологическая служба краевого ГУФСИН.
Ранее Life.ru рассказал, что пропавшую семью Усольцевых и их 5-летнюю дочь ищут уже 356 человек и 47 единиц техники. По данным следствия, рассматривается три основные версии, которые могут пролить свет на исчезновение туристов. Не исключён и криминальный след.
