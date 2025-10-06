СК: Усольцевы не покидали территорию Красноярского края общественным транспортом

Пропавшая в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых не покидала территорию региона общественным транспортом. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Там отметили, что поиски пропавших туристов ведутся в усиленном режиме. К операции привлечены спасатели, добровольцы отряда «ЛизаАлерт», полиция, охотники и местные жители, общая численность которых превышает 350 человек. Для прочёсывания местности используются современные технологии, включая беспилотники, самолёт «Аэропракт 32», мотопараплан, вертолёт, а также вездеходы и мототранспорт. Также в поисках задействована кинологическая служба краевого ГУФСИН.