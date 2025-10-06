Валдайский форум
6 октября, 14:59

СК: Усольцевы не покидали территорию Красноярского края общественным транспортом

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Пропавшая в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых не покидала территорию региона общественным транспортом. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

«Согласно полученным данным, члены семьи не выезжали за пределы территории Красноярского края путём транспортного сообщения», — говорится в сообщении.

Там отметили, что поиски пропавших туристов ведутся в усиленном режиме. К операции привлечены спасатели, добровольцы отряда «ЛизаАлерт», полиция, охотники и местные жители, общая численность которых превышает 350 человек. Для прочёсывания местности используются современные технологии, включая беспилотники, самолёт «Аэропракт 32», мотопараплан, вертолёт, а также вездеходы и мототранспорт. Также в поисках задействована кинологическая служба краевого ГУФСИН.

Спасатели учуяли криминал в исчезновении семьи Усольцевых из-за медведей и волков

Ранее Life.ru рассказал, что пропавшую семью Усольцевых и их 5-летнюю дочь ищут уже 356 человек и 47 единиц техники. По данным следствия, рассматривается три основные версии, которые могут пролить свет на исчезновение туристов. Не исключён и криминальный след.

Александра Мышляева
