Спасатели учуяли криминал в исчезновении семьи Усольцевых из-за медведей и волков

Исчезновение семьи Усольцевых, которых уже две недели ищут в тайге в Красноярском крае, может быть связано с криминалом. Такую точку зрения в беседе с изданием «Постньюс» представил опытный спасатель-доброволец и участник ликвидаций ЧС Алексей Урецкий.

Он пояснил, что в ситуации нападения дикого зверя в лесном массиве практически всегда остаются заметные следы, чего в данном случае не наблюдается. Урецкий также отметил, что в отдалённых районах края расположены исправительные учреждения, а коренное население отличается суровым характером.

«Они исчезли полностью, поэтому здесь даже больше не бытовая трагедия, она может отдавать криминалом», — объяснил Урецкий.