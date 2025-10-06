Спасатели учуяли криминал в исчезновении семьи Усольцевых из-за медведей и волков
Спасатель Урецкий: Исчезновение семьи Усольцевых могло быть криминальным
Обложка © VK / "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ
Исчезновение семьи Усольцевых, которых уже две недели ищут в тайге в Красноярском крае, может быть связано с криминалом. Такую точку зрения в беседе с изданием «Постньюс» представил опытный спасатель-доброволец и участник ликвидаций ЧС Алексей Урецкий.
Он пояснил, что в ситуации нападения дикого зверя в лесном массиве практически всегда остаются заметные следы, чего в данном случае не наблюдается. Урецкий также отметил, что в отдалённых районах края расположены исправительные учреждения, а коренное население отличается суровым характером.
«Они исчезли полностью, поэтому здесь даже больше не бытовая трагедия, она может отдавать криминалом», — объяснил Урецкий.
Ранее Life.ru рассказал, что пропавшую семью Усольцевых и их 5-летнюю дочь ищут уже 356 человек и 47 единиц техники. С 2 октября разыскиваются мужчина, женщина и девочка, которые пропали в тайге во время туристического похода. Для их поисков задействована тяжёлая техника: спасатели на вездеходах уже осмотрели 229 километров лесных трасс и 34 квадратных километра горно-таёжного района. Следствие рассматривает три возможные версии исчезновения семьи.
