Адвокат описала план действий в случае, если мошенники повесили на вас кредит

Стоит немедленно обращаться в полицию и в службу безопасности банка, если на ваше имя оформили займ. В письменном обращении требуйте приостановить действие спорного договора, советует адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT.

В заявлении подробно укажите, что кредит оформлен мошенниками, расскажите, как об этом узнали и попросите возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества. Попросите у банка выдать вам подтверждение приёма заявки с регистрационным номером.

«Написать заявление о том, что мошенники оформили кредит, стало об этом известно из такого-то источника и он просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества», — сказала она.

Не гасите такой кредит собственными средствами — платежи могут быть истолкованы судом как признание долга. Если банк всё же обратится в суд, обязательно участвуйте в процессе и предоставьте все собранные доказательства невиновности: заявление в полицию, результаты экспертиз (включая почерковедческую), выписки и прочие документы, опровергающие вашу причастность.

