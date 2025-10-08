Нефтебаза полыхает на севере Украины

В Черниговской области на севере Украины горит нефтебаза. По словам главы областной администрации Вячеслава Чауса, возгорание произошло в городе Прилуки. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура и зафиксирован пожар в Нежине. Также в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за повреждений на энергетическом объекте.

Ранее Life.ru рассказал, что пару дней назад Харьков подвергся обстрелу, в городе было зафиксировано от 15 до 18 сильных взрывов. Местные жители сообщают о прилётах в различных районах города и перебоях с электроснабжением. Предположительно, энергетическая инфраструктура стала целью массированной атаки БПЛА после обстрела Белгорода со стороны украинских сил.