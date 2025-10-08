Соседский алабай чуть не разорвал двух школьников в Сочи, его усыпили на месте

В Сочи двое детей пострадали в результате нападения соседского алабая. По словам родителей, школьники шли мимо одного из дворов, когда свирепая собака вырвалась на улицу через открытую калитку и набросилась на них. Об этом сообщает «Россия. Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

10‑летний мальчик получил рваные раны затылка и уха, а также ряд других травм, его отправили в больницу. 13-летняя девочка получила ранение в области груди, её отвёз в клинику отец.

По предварительным данным, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивают как удовлетворительное. Пёс, который был привит, усыплён на месте. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Омске камера возле подъезда сняла, как бойцовская собака разорвала руку девочке, вышедшей погулять со своим крохотным шпицем. У неё были серьёзно повреждены сухожилия. Хозяйка с большим трудом оттащила агрессивную собаку от школьницы.