57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ на Харьковском направлении потерпела новое поражение во время попытки спецроты пойти в контратаку и отошла на исходные позиции. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«В лесу западнее Синельниково воины «Севера» продвинулись на 200 м и зачистили 15 технических зданий. Противник провёл одну контратаку силами спецроты 57-й ОМПБр, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», – сообщили российские бойцы с передовой.

Именно эта бригада неделей ранее осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.