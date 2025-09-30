Окружённый в Синельниковском лесу отряд ВСУ уничтожен, выжил только один

Почти все солдаты 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые были взяты в окружение Синельниковском лесу на Харьковском направлении, уничтожены. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Как отметили военные, подразделения ВСУ отсиживались в обороне и активных действий не предпринимали. Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ и они начинают сдаваться в плен. Группа из трёх военнослужащих 127 ОТМБр попыталась сдаться в плен и пошла в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками. Однако свои же нанесли по ним удар с дрона. Двое украинских солдат погибли, третьему удалось дойти до позиций «Северян» и сдаться.