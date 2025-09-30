Интервидение
Регион
30 сентября, 05:35

Окружённый в Синельниковском лесу отряд ВСУ уничтожен, выжил только один

Окружённые в лесу близ Синельниково бойцы 57-й и 127-й бригад ВСУ уничтожены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Почти все солдаты 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые были взяты в окружение Синельниковском лесу на Харьковском направлении, уничтожены. Об этом доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«В лесу западнее Синельниково воины «Севера» завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й ОМПБр и 127-й ОТМБр и продвинулись на 300 м, заняв три опорных пункта врага», — отчитались «Бесстрашные».

Как отметили военные, подразделения ВСУ отсиживались в обороне и активных действий не предпринимали. Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ и они начинают сдаваться в плен. Группа из трёх военнослужащих 127 ОТМБр попыталась сдаться в плен и пошла в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками. Однако свои же нанесли по ним удар с дрона. Двое украинских солдат погибли, третьему удалось дойти до позиций «Северян» и сдаться.

Ранее сообщалось, что в лесу под Синельниково в Харьковской области окружено несколько украинских подразделений. Большинство из них было уничтожено. В котле оставались бойцы 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад, численность которых на 28 сентября не превышала двух десятков человек. ВСУ дважды пытались деблокировать окружённые боевые группы 57-й и 127-й бригад у Синельниково, но провалились.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

