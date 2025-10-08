Карты Visa и Mastercard насовсем выведут из оборота в России из-за просроченных чипов

Запланированный поэтапный вывод из обращения карт Visa и Mastercard объясняется не коммерческими причинами, а техническими. Об этом сообщил в беседе с РБК директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Дело в том, что у международных платёжных систем истёк срок действия защитных сертификатов. С 1 января 2025 года они перестали быть действительными во всех чипах. Из‑за этого на повестке — аккуратная отработка сценариев замены пластика. В один клик отключить миллионы карт не получится, поэтому процесс будет проходить поэтапно.

По словам Дубынина, сейчас идёт диалог с рынком, чтобы выработать единое мнение и затем представить Банку России конкретные предложения о сроках вывода карт из оборота.