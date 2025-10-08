Карты Visa и Mastercard насовсем выведут из оборота в России из-за просроченных чипов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Theethawat Bootmata
Запланированный поэтапный вывод из обращения карт Visa и Mastercard объясняется не коммерческими причинами, а техническими. Об этом сообщил в беседе с РБК директор НСПК Дмитрий Дубынин.
Дело в том, что у международных платёжных систем истёк срок действия защитных сертификатов. С 1 января 2025 года они перестали быть действительными во всех чипах. Из‑за этого на повестке — аккуратная отработка сценариев замены пластика. В один клик отключить миллионы карт не получится, поэтому процесс будет проходить поэтапно.
По словам Дубынина, сейчас идёт диалог с рынком, чтобы выработать единое мнение и затем представить Банку России конкретные предложения о сроках вывода карт из оборота.
Российские банки продлили работу карт Visa, Mastercard и «Мир» сверх срока их годности в 2022 году после ухода из страны международных платёжных систем после начала СВО. А в июле 2025 года в Центробанке заявили, что Visa и Mastercard будут вскоре заменены отечественным аналогом. Продление срока их действия стало временным решением, чтобы сохранить привычный уклад для россиян, однако теперь они всё чаще переходят на российские системы.
Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.