В России случился сбой в системе электронных паспортов автомобилей

В России зафиксированы неполадки в работе системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом рассказал РБК генеральный директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский. Он подчеркнул, что это исключительно техническая проблема, не связанная с неверным оформлением документов.

«Сегодня [8 октября] такая проблема образовалась. Сбой произошёл, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учёте стоят. Это технический сбой, не связан он никак с ошибками в заполнении документов — на сегодняшний день такая информация», — объяснил Клатаевский.

Сейчас в некоторых региональных Госавтоинспекциях водителям отказывают в регистрации автомобилей. Так, например, случилось в Приморском крае. При этом на сайте системы электронных паспортов (СЭП) сообщалось о проводимых технических работах с 3 по 4 октября и о сбоях в передаче информации в систему из ФТС России.

