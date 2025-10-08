Раскрыта правда о невралгии: Почему боль возникает внезапно и как от неё защититься

Резкая и простреливающая боль может появиться, когда меньше всего этого ожидаешь — так проявляется невралгия. Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, что невозможно гарантированно защитить себя от невралгии, так как причин её развития много: от проблем с осанкой и последствий герпеса до новообразований и сосудистых аномалий.

«Самое частое — это какое-то травматическое воздействие, ущемление корешка спинного мозга. Это может быть травма ребра, как из-за перелома, так и из-за осанки. Это может быть повреждение стенки нерва из-за опоясывающего герпеса. Может быть воздействие опухоли, сосудистой мальформации, раздувающейся аномалией сосудистой, которая растёт и начинает давить на нервы. То есть, это любое воздействие», — подчеркнул медик в беседе с «Радио 1».

Хорошев отметил, что боль способна возникать даже фантомно, например, после ампутации конечности, если нарушено проведение сигналов по нервам. По его словам, воспаление в соседних тканях также влияет на возникновение боли из-за давления на нерв.

Врач отметил, что важно обнаружить и устранить причину боли, а не просто её заглушить. Ограничиваясь только обезболивающими, можно усугубить проблему и получить осложнения в будущем, подытожил специалист.

А ранее Life.ru писал, что боли в спине приобрели характер эпидемии в XXI веке. По словам специалиста, тревожными сигналами недомогания являются постоянные прострелы, внезапная скованность, онемение или покалывание в руках и ногах, ощущение, что мышцы вот-вот сорвёт.