«Искандер» сровнял с землёй цех сборки дронов ВСУ в Херсоне

Видно, как российский снаряд точно прилетает по цели, после чего вражеский цех начинает гореть и дымить. Примечательно, что в это время город продолжает жить своей привычной жизнью. Гражданские автомобили спокойно проезжают по улицам, среди мирного населения нет паники. Всё это выглядит контрастно в сравнении с попытками ВСУ постоянно бить по российским жилым кварталам.