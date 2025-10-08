Валдайский форум
8 октября, 08:14

«Искандер» сровнял с землёй цех сборки дронов ВСУ в Херсоне

Обложка © ТАСС / ЕРА

Российские военные нанесли сокрушительный удар ракетой из оперативно-тактического комплекса «Искандер» по цеху сборки украинских беспилотников в Херсоне. Кадры с передовой публикуют авторы проекта «Изнанка».

Удар по цеху сборки дронов ВСУ. Видео © «Изнанка»

Видно, как российский снаряд точно прилетает по цели, после чего вражеский цех начинает гореть и дымить. Примечательно, что в это время город продолжает жить своей привычной жизнью. Гражданские автомобили спокойно проезжают по улицам, среди мирного населения нет паники. Всё это выглядит контрастно в сравнении с попытками ВСУ постоянно бить по российским жилым кварталам.

«‎Бесстрашные» отбили контратаку и отбросили спецроту ВСУ под Харьковом
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники «Герань» впервые поразили движущийся железнодорожный состав с топливом на территории Украины. Обновлённые беспилотники оснащены камерами ночного видения и современными системами наведения, позволяющими эффективно идентифицировать движущиеся объекты в реальном времени.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
