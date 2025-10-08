Постньюс: С 2019 года число частных рехабов в России выросло почти в два раза

С 2019 года количество частных реабилитационных центров в России почти удвоилось — с примерно 2 до 3,5 тысяч. Об этом «Постньюс» рассказала зампред правления Национального антинаркотического союза (НАС) Алина Рудакова.

По ее словам, ежегодный прирост таких учреждений составляет 15–20%, однако система контроля за их деятельностью фактически отсутствует. Этим нередко пользуются недобросовестные организации, наживаясь на уязвимых людях.

Рудакова отмечает, что стремительный рост числа рехабов связан не только с увеличением числа зависимых граждан, но и с тем, что многие предпочитают обращаться именно в частные, а не государственные центры — чтобы не фиксировать факт употребления в официальных базах.