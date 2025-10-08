Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 07:51

Постньюс: С 2019 года число частных рехабов в России выросло почти в два раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

С 2019 года количество частных реабилитационных центров в России почти удвоилось — с примерно 2 до 3,5 тысяч. Об этом «Постньюс» рассказала зампред правления Национального антинаркотического союза (НАС) Алина Рудакова.

По ее словам, ежегодный прирост таких учреждений составляет 15–20%, однако система контроля за их деятельностью фактически отсутствует. Этим нередко пользуются недобросовестные организации, наживаясь на уязвимых людях.

Со сцены в палату: Автор хита «Медуза» Матранг полтора года живёт в рехабе
Со сцены в палату: Автор хита «Медуза» Матранг полтора года живёт в рехабе

Рудакова отмечает, что стремительный рост числа рехабов связан не только с увеличением числа зависимых граждан, но и с тем, что многие предпочитают обращаться именно в частные, а не государственные центры — чтобы не фиксировать факт употребления в официальных базах.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

«Я всё»: Моргенштерн* вышел из рехаба и заявил о начале новой жизни
«Я всё»: Моргенштерн* вышел из рехаба и заявил о начале новой жизни
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar