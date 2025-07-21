Со сцены в палату: Автор хита «Медуза» Матранг полтора года живёт в рехабе

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) уже около полутора лет находится в закрытом психо-наркологическом учреждении в подмосковном Внуково. Артист пребывает под круглосуточным медицинским контролем и практически полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Mash.

Матранг начал лечение в январе 2024 года: сначала лёг в наркологическую клинику «Свобода», где за 650 тысяч рублей прошёл 28-дневный курс с VIP-условиями, анализами и лекциями. Но врачи диагностировали не только тяжёлую зависимость, но и психическое расстройство — после этого артиста перевели в закрытое учреждение.