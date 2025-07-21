Со сцены в палату: Автор хита «Медуза» Матранг полтора года живёт в рехабе
Рэпер Matrang полтора года лечится в закрытой психо-наркологической клинике
Рэпер Matrang. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / matrang_mg
Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) уже около полутора лет находится в закрытом психо-наркологическом учреждении в подмосковном Внуково. Артист пребывает под круглосуточным медицинским контролем и практически полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Mash.
Матранг начал лечение в январе 2024 года: сначала лёг в наркологическую клинику «Свобода», где за 650 тысяч рублей прошёл 28-дневный курс с VIP-условиями, анализами и лекциями. Но врачи диагностировали не только тяжёлую зависимость, но и психическое расстройство — после этого артиста перевели в закрытое учреждение.
Далее Матранг отправился в реабилитационный коттедж с жёстким режимом: в учреждении одновременно проходят лечение 25 человек, при этом пациентам разрешён лишь один короткий телефонный звонок в неделю, а общение с внешним миром строго ограничено. Стоимость комплексной программы начинается от 150 тысяч рублей. По словам сестры музыканта, выписка откладывается как минимум до осени — всё слишком затянулось.
Напомним, что в 2023 году Матранг улетел в Таиланд, взяв билет в один конец после инцидента с избиением во Владикавказе. Оттуда исполнитель начал выпрашивать деньги у поклонников, а затем его задержала полиция на Пхукете. В итоге он улетел в Москву 20 февраля, а там семья сразу же закрыла его в рехабе, «запечатав двери» на целый год.