Застрявшие в Анталье россияне смогут вылететь на родину после полудня 8 октября

Российским туристам в аэропорту Антальи предложили вернуться в Москву и Санкт-Петербург другими рейсами во второй половине дня 8 октября. О коллапсе в воздушной гавани сообщалось ранее, россияне жалуются на задержки рейсов Turkish Airlines и отсутствие какой-либо информации от турецкой стороны. Об этом пишет РИА «Новости».

Сейчас туристы ждут обратно свои чемоданы, которые уже были сданы после регистрации в аэропорту. Сотрудники аэропорта Антальи предлагают пассажирам рейсы с полудня до вечера 8 октября, для полётов будут выделены дополнительные самолёты. В самой авиакомпании Turkish Airlines точные причины задержек вылетов до сих пор не назвали.

Напомним, сотни российских туристов ждут вылета в аэропорту Антальи уже более четырёх часов. Рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург задерживаются, а сотрудники воздушной гавани не предоставляют пассажирам никакой информации. Туристы жалуются на отсутствие питания и воды для детей, а также на необходимость повторного прохождения паспортного контроля и сдачи покупок в дьюти-фри. В авиакомпании объяснили задержки «операционными изменениями».