«Продолжим, чтобы Олег гордился»: Ресторан, где умер шеф-повар Колисниченко, заявил о большой потере

Нижегородский ресторан Pinci прокомментировал смерть своего шеф-повара Олег Колисниченко, входившего в топ-50 поваров России.

«Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя. Это большая потеря для каждого из нас. Мы продолжим делать своё дело так, чтобы Олег мог нами гордиться», — сообщается в группе ресторана Pinci в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Олег Колисниченко кончался в возрасте 37 лет от инсульта. Трагический инцидент произошёл прямо на рабочем месте — на кухне ресторана Pinci. Несмотря на экстренную операцию по удалению тромба из сонной артерии, спасти жизнь повара не удалось — он провёл четверо суток в критическом состоянии и скончался от отёка мозга. Прощание c шеф-поваром состоится в Казанской церкви в Нижнем Новгороде 9 октября в 11:00.