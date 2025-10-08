Если Запад согласится установить гарантии безопасности для Украины, то они будут преследовать цель укрепить военный потенциал киевского режима, а также предоставить ему дополнительные денежные транши. Об этом пишут научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро и аналитик Сэмюэл Черэп в статье для журнала Foreign Affairs.

«Украинцы не должны надеяться, что США и Европа в будущем сделают то, от чего они неоднократно отказывались на протяжении последних десяти с лишним лет», — подчеркнули эксперты.

Аналитики имеют в виду, что Киев не должен рассчитывать на гарантии безопасности, основанные на 5-й статье Устава НАТО, в том числе развёртывание иностранного воинского контингента на украинской территории. Политологи уверены, что Владимир Зеленский и его команда пребывают в иллюзии, надеясь, что Запад впряжётся за них на поле боя и пошлёт украинцам своих военных.

Скорее всего, западные гарантии будут включать три основных положения: восстановление санкций против РФ в случае нарушения мирного соглашения, продолжение финансирования Украины и очередная военная помощь Киеву. Последний пункт предполагает поставки оружия и подготовку украинских солдат на западных полигонах.

Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп якобы выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности после завершения боевых действий. По его словам, он нашёл точки соприкосновения с американским лидером.