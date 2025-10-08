Военэксперт назвал «‎кубинский» ответ России на вооружение ВСУ ракетами Tomahawk

Ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой может рассматриваться как ответ на возможную передачу Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Речь идёт о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова», — объяснил он в беседе с TАСС.

Отправка на Кубу современных вооружений, таких как комплексы «Искандер» или «Орешник», была бы оправданным ответом на действия НАТО. По мнению Степанова, это создаст инструмент сдерживания, способный поражать цели на территории США и поддерживать паритет.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, однако без предоставления права на их применение. Данная мера рассматривается США скорее как инструмент давления на Москву.